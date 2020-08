Juventus, Sarri e il rapporto con Cristiano Ronaldo: i due si sono solo sopportati

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio all'addio di Maurizio Sarri alla Juventus, ripercorrendo i motivi per cui le parti sono arrivate al divorzio. Tra le curiosità più interessanti, ce n'è una sul rapporto tra il tecnico e Cristiano Ronaldo, che per la rosea si sono "sopportati" a vicenda, con da una parte un'azienda vivente come CR7 che guarda poco alla tattica consapevole di segnare almeno 30 gol a stagione, e dall'altra il tecnico toscano che lo ha inserito nel suo 4-3-3 senza però dargli una funzionalità al proprio metodo di gioco. Dunque stima e rispetto sì, ma non certo un rapporto stretto.