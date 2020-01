© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus comincia anche il percorso stagionale in Coppa Italia (domani, alle 20.45, ospiterà l'Udinese). Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in particolare anche su Rabiot: "A Roma la sua migliore prestazione? Mettendoci dentro anche Federico (Bernardeschi, ndr) a centrocampo abbiamo tanti sinistri, quindi ogni tanto qualcuno potrà adattarsi sulla parte opposta e lui mi pare possa farlo. Sta facendo facendo bene dalla parte in cui il piede non è il suo, una piccola difficoltà in più che gli abbiamo creato noi. Sta crescendo tanto sul piano dell'interpretazione del ruolo, del ritmo e dell'intensità. Se si apre la strada per farlo giocare sul centrosinistra lo faremo".