Juventus, Sarri rivoluziona la difesa? "Su Bonucci vediamo domani"

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo la conferenza stampa di presentazione alla sfida al Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

Questa partita arriva al momento giusto viste le tante assenze e poi può far rifiatare qualcuno...

"Si questo è un qualcosa che faremo, ma non ci dobbiamo scordare che andiamo incontro ad una partita di Champions. Quindi è una partita che ha un'importanza materialmente inferiore, però è sempre una partita prestigiosa e che dobbiamo affrontare nella maniera migliore. Quindi qualcuno riposerà, ma molti giocheranno lo stesso".

Può fare il punto sugli assenti Ramsey, Douglas Costa e De Ligt?

"Manca Bentancur e manca Khedira. Sono fuori e speriamo che siano sulla via del rientro e dobbiamo valutare nei prossimi giorni se potranno rientrare in gruppo o meno. De Ligt è uscito stanco da questo ciclo di partite e quindi abbiamo pensato di lasciarlo completamente a riposo, ma giovedì dovrebbe rientrare in gruppo".

Domani, Rabiot potrebbe giocare da regista?

"Come regista giocherà sicuramente Pjanic visto che sarà squalificato in campionato. Pjanic andrà dentro normalmente. A centrocampo a livello numerico non siamo molti e quindi c'è la possibilità che Adrien faccia un buono spezzone di partita e poi vediamo per quanti minuti può giocare visto che anche lui viene da un periodo di inattività".

Bonucci può riposare? Cuadrado può giocare più avanti?

"Cuadrado è un altro di quei giocatori che metteremo in campo domani. L'abbiamo provato in due ruoli in questi giorni e quindi vediamo in quale dei due giocherà. Poi domenica anche lui sarà squalificato e avrà un turno di riposo nella prossima partita e quindi domani anche lui è un giocatore da sfruttare. Bonucci vediamo domani. Domani vedremo le condizioni del ragazzo e vediamo nella riunione con i preparatori atletici e con lo staff medico se è il caso di farlo riposare".