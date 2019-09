© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri vuole assolutamente riprendersi la Juventus e la sua panchina. L'ultima presenza ufficiale è di oltre tre mesi fa, circa cento giorni, dunque il tecnico dei bianconeri vuole assolutamente tornare in campo dopo aver sollevato l'Europa League con il Chelsea.

DI NUOVO IN CAMPO - Il tecnico dei bianconeri è sceso di nuovo in campo per poter guidare la squadra (senza i nazionali) in questa settimana di sosta. L'allenatore ex Blues ha assistito alla partitella da sotto una tettoia, in attesa della guarigione completa dalla polmonite che lo ha tenuto fuori dal campo in queste prime due settimane. Sarri vuole tornare a guidare la sua Juventus, ma la sosta delle nazionali lo blocca ancora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.