© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ha preso la parola solo Andrea Agnelli sul palco delle OGR (Officine Grandi Riparazioni) di Torino durante la festa di Natale della Juventus. Anche Maurizio Sarri, abbracciato dal numero uno della Vecchia Signora, ha preso il microfono per dire la sua sui primi mesi in bianconero: "Chiaramente questa per me è una sfida importante - riporta La Gazzetta dello Sport -. E’ già stata difficile nel momento in cui ho accettato. Perché sono arrivato in una squadra e in una società che hanno vinto tanto. Noi vogliamo continuare a vincere in Italia e a essere competitivi in Europa. In Italia vincere lo scudetto lo avvertiamo quasi come un obbligo, mentre il Europa non lo sentiamo così, ma soltanto come una grande sfida per fare contento tutto il popolo bianconero".