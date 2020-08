Juventus, scommessa Pirlo: sarà il più giovane tecnico bianconero in A degli ultimi 21 anni

vedi letture

"41 anni, 123 giorni - All'inizio della prossima stagione di Serie A, il 19/09/2020, Andrea Pirlo diventerà l’allenatore più giovane a guidare la Juventus in un incontro nel massimo campionato a partire da Carlo Ancelotti, nel febbraio 1999 (39 anni, 249 giorni). Maestro". Il profilo Twitter 'Opta Paolo' ha riportato un dato assai curioso sul nuovo tecnico bianconero, il più giovane in Serie A da ben 21 anni, a conferma della scommessa in prospettiva fatta dal presidente Agnelli per il dopo-Sarri in panchina.