Juventus, se parte Higuain le idee portano a Icardi e Gabriel Jesus

Mauro Icardi e Gabriel Jesus per l'attacco della Juventus con l'addio di Gonzalo Higuain: Tuttosport evidenzia come l'addio del Pipita regalerebbe al club un ampio spazio di manovra in termini di monte ingaggi e le alternative per sostituirlo non mancano davvero. Si passa dal sogno Harry Kane fino a passare al vecchio pallino Icardi e al giovane Gabriel Jesus, senza dimenticare la scommessa Timo Werner, tutti bomber di livello internazionale che potrebbe cambiare casacca a giugno.