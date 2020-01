© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei mesi decisivi per Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Tuttosport i due giocatori in questa seconda parte di stagione dovranno dimostrare di essere da Juve per non finire sul mercato. Il terzino piace per la sua duttilità ma anche a causa di un problema al bicipite femorale ha trovato in questa stagione poco spazio, con sole 9 presenze in tutte le competizioni. Su Bernardeschi il tecnico Maurizio Sarri ha insistito molto in questa prima parte e ora lavora per farne una mezzala, evitando un sovraffollamento sulla trequarti.