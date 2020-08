Juventus, sempre più Pirlo per l'eredità di Sarri. Niente Under 23, allenerà i grandi

Andrea Pirlo dovrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus dopo l'addio di Maurizio Sarri, esonerato dopo il flop in Champions League. Il club bianconero intende seguire la via tracciata da Barcellona e Real Madrid, che con Guardiola e Zidane hanno promosso i tecnici delle squadre giovanili in Prima Squadra ottenendo risultati eccezionali. Una piccola differenza tuttavia c'è: Pirlo non ha mai allenato ed è stato scelto per l'Under 23 bianconera solo una settimana fa.