Juventus, senti Rakitic: "Mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo. Pjanic il più sottovalutato"

Intervistato da Bleacher Report, Ivan Rakitic ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Certamente mi piacerebbe giocare con lui perché è uno dei più grandi della storia. È davvero bello guardarlo e quello che sta facendo alla Juventus. Per me è uno dei migliori di sempre". Sul giocatore più sottovalutato: "Ce ne sono molti. Mourinho ha detto che ero io e aveva ragione (ride). Ci sono molti giocatori così, anche se per me è Pjanic". Nessun dubbio però sul miglior giocatore con cui abbia giocato e che abbia affrontato: "Facile, Messi e Messi".