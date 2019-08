© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus continua a coltivare il sogno di riportare Paul Pogba a Torino. Alla Continassa, riporta Tuttosport, provano a capire quanto possa essere ancora fattibile un'operazione che economicamente comporterebbe un esborso economico mostruoso. Serve vendere, in modo da mettere in cassaforte un bel tesoretto per poter acquistare, un'altra volta, il francese campione del mondo. Con le cessioni di Dybala, Matuidi, Mandzukic e Rugani la Juventus potrebbe trovare quei 150 milioni necessari per convincere il Manchester United. Ovviamente tutto passa dal Real Madrid, con i Blancos che potrebbero investire su Pogba già nei prossimi giorni, anche se Florentino Perez vorrebbe fare il maxi investimento in attacco, con Neymar sogno neanche troppo nascosto del numero uno delle Merengues.