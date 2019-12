Juventus show nei primi 45 minuti: 3-0 all'Udinese, il tridente funziona

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso il primo tempo di Juventus-Udinese. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è di 3-0 in favore dei padroni di casa, maturato grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo ed alla rete di Leonardo Bonucci.

LE SCELTE INIZIALI - Nella Juventus non c'è Szczesny in porta ma Buffon. Il polacco infatti ha accusato un problema alla spalla ed è stato costretto al forfait. In attacco invece spazio al trio delle meraviglia composto da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Tutto confermato invece nell'Udinese con Lasagna e Okaka al centro dell'attacco nel 3-5-2 di Gotti. Sulle corsie laterali spazio a ter Avest e Stryker-Larsen.

LA SBLOCCA SUBITO CR7 - La Juventus parte subito all'attacco. Una manovra calma e ordinata e dopo 8 minuti arriva subito il vantaggio. Lancio profondo di Bonucci per Dybala. Stop di petto per la Joya che viene fermata da Troost-Ekong. Il pallone viene raccolto da Cristiano Ronaldo che calcia in corsa superando Musso. Splendida conclusione del portoghese.

DOMINIO TOTALE DELLA JUVENTUS - Anche dopo la rete del vantaggio, non cambia l'andamento della partita. La Juventus tiene in mano il pallino del gioco e attacca, con i tre tenore, alla ricerca del secondo gol. Rete che Dybala trova (con uno spettacolare pallonetto), ma l'arbitro annulla tutto per un evidente tocco di mano dell'argentino.

NON SOLO IL TRIDENTE - Ronaldo, Higuain e Dybala davanti regalano giocate e spettacolo, ma la Juventus riesce ad attaccare con tutti gli effettivi. Bene i centrocampisti quando i bianconeri attaccano per vie centrle, bene anche i terzini quando la Juventus sfrutta le corsie esterne.

HIGUAIN INVENTA, RONALDO RADDOPPIA - Quando mancano poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo, la Juventus raddoppia: a segno ancora Cristiano Ronaldo. L'Udinese non riesce a ripartire, Gonzalo Higuain recupera palla e trova subito il corridoio per CR7: il portoghese calcia benissimo, trova l'angolino e batte ancora una volta Musso.

BONUCCI CALA IL TRIS - Nel finale del primo tempo arriva anche la terza rete della Juventus. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Demiral trova una torre per Bonucci. Il difensore bianconero anticipa l'uscita di Musso e insacca con un buon colpo di testa.