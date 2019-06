Juventus, si fa avanti il Monaco di Jardim per Matuidi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A un anno dalla scadenza del contratto con la Juventus, il centrocampista francese Blaise Matuidi potrebbe tornare a calcare i campi della Ligue 1. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Monaco di Leonardo Jardim lo vorrebbe con sé al Monaco per affrontare la prossima stagione.