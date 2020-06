Juventus, si studia un modo per portare Kulusevski a Torino già ad agosto

Juventus e Parma attendono il regolamento della FIGC per discutere il prolungamento del prestito di Dejan Kulusevski fino al termine della stagione. Il fantasista è stato acquistato dai bianconeri ma lasciato in prestito in Emilia e come tanti altri calciatori con il contratto in scadenza il 30 giugno dovrà discutere la permanenza per disputare l'ultima parte della stagione sotto la guida di D'Aversa. Non ci saranno sorprese, anche se i bianconeri proveranno a chiedere di poter portare il giocatore alla Continassa già a partire da agosto, ovvero subito dopo il termine del campionato. Non potrà ovviamente disputare le eventuali partite di Champions, ma in questo modo potrebbe iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni e col nuovo allenatore per arrivare pronto alla prossima stagione. Se le norme lo consentiranno, i bianconeri proveranno a muoversi in questa direzione. A riportarlo è Tuttosport.