Juventus, Spinazzola: "Resto qua. L'addio di Allegri ci ha commosso"

Il terzino sinistro della Juventus, Leonardo Spinazzola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È il mio primo Scudetto, è stata una giornata bellissima, l'ho vissuta dentro il campo con mia moglie e mio figlio. Mi sono rotto il crociato, non è facile tornare al top e subito. Con l'Atletico Madrid è stata la sera più bella della mia vita, sotto l'aspetto calcistico. Poi in Champions ci sono tutte grandi squadre, va a fortuna e episodi, è una ruota che deve girare sempre bene. Allegri? Quando ci ha comunicato il suo addio eravamo commossi, ci ha dato un bell'effetto, era provato. Lo vedo tutti i giorni, abitiamo nello stesso palazzo, mi dispiace".

Sull'Atalanta. "A quel livello c'è da tre anni, non sono stupito. Hanno giocatori di alta qualità, un allenatore che li spinge sempre al massimo. Si sono meritati la posizione in classifica".

Sul rimanere. "Ho lottato tanto per tornare, spero di restare per i prossimi dieci anni. Sono sempre stato della Juve, ho sempre sognato, non vedo il motivo. O mi cacciano, altrimenti resto qua".