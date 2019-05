Juventus su Marquinhos. Nell'affare col PSG può rientrare anche Pjanic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se da una parte - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la Juventus ha incassato il gradimento del difensore Marquinhos, dall'altra resta il difficel scoglio da superare rappresentato dal Paris Saint-Germain. Si parte infatti da una base di 60 milioni per il cartellino, a meno che il club campione d’Italia non decida di inserire nel discorso qualche interessante pedina di scambio.

La carta Pjanic - In questo senso, il nome più spendibile è quello di Miralem Pjanic, già compagno di squadra di Marquinhos alla Roma. Il regista bosniaco è già da tempo nei radar parigini, l’estate scorsa venne blindato dalla Juventus ma adesso non è più un intoccabile e per un’offerta importante (sugli 80 milioni) potrebbe chiudere dopo tre stagioni la sua avventura in bianconero.