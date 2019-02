Juventus, tagliando Bonucci. Stasera in campo pensando all'Atletico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Obiettivo già individuato, terapie e palestra per tornare il prima possibile a godermi sul campo vittorie come quelle di ieri insieme a questa immensa squadra" aveva scritto dopo l'infortunio contro la Lazio. Obiettivo, la sfida di Champions con l'Atletico Madrid, che può dirsi raggiunto: secondo quanto racconta Tuttosport Leonardo Bonucci stasera sarà già in campo per riprendere confidenza con il clima agonistico, perché dopo il Frosinone arriva l'appuntamento più atteso, la sfida del Wanda Metropolitano ai colchoneros di Simeone.