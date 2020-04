Juventus, tre sacrificabili per puntare al ritorno di Pogba

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe pianificando il prossimo mercato estivo partendo dalle possibili cessioni per arrivare all'obiettivo numero uno, ovvero Paul Pogba. Sono tre i giocatori che i bianconeri considerano sacrificabili: Miralem Pjanic che ha peccato in continuità ma che a 30 anni ha ancora ricchi estimatori che potrebbero acquistarlo; Douglas Costa, che ha avuto diversi problemi fisici ma che come il bosniaco continua ad avere molti club sulle proprie tracce; e Federico Bernardeschi, che per Sarri ha un ruolo ibrido e che potrebbe dunque lasciare spazio a giocatori più "funzionali".