Juventus, Trippier in pole per il post Cancelo. Ecco le alternative

Una volate definito il passaggio di Cancelo al Manchester City, il ds della Juventus Fabio Paratici dovrà poi pensare a sostituire il terzino portoghese. E il candidato principale - sottolinea Tuttosport - arriverebbe a sua volta dalla Premier League, anche se da Londra e non da Manchester. Si tratta infatti di Kieran Trippier, del Tottenham. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, è famoso per vendere a caro prezzo i suoi giocatori e la cifra per strappargli il giocatore potrebbe essere più alta dei 30 milioni di cui si parla.

Le alternative - La Juventus valuta comunque anche soluzioni alternative e ha parlato con Jorge Mendes di Nelson Semedo: il terzino portoghese può lasciare il Barcellona, ma piace anche all’Atletico Madrid e il club blaugrana per ora chiede 50 milioni. La stessa cifra copre la clausola rescissoria (valida solo per l’estero) di Elseid Hysaj, punto fermo del Napoli di Sarri e prima dell’Empoli, ma il Napoli cederà l’albanese per molto meno. La società bianconera, però, è tiepida e valuta anche Piccini del Valencia, mentre proprio l’Atletico considera Hysaj l’alternativa principale a Semedo e, viste le difficoltà per il portoghese, sta accelerando.