© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus passa subito in vantaggio, Dopo appena 8 minuti di gioco arriva la bellissima rete di Cristiano Ronaldo. Lancio lungo di Bonucci per Dybala che non riesce a controllare bene. Il portoghese arriva per primo sul pallone, calcia di prima intenzione e beffa Musso