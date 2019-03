© foto di www.imagephotoagency.it

Una sconfitta indolore. Non è cambiato sostanzialmente nulla dal successo del Genoa contro una Juventus priva dei suoi titolari a Marassi, se non per le statistiche che hanno di fatto registrato il primo insuccesso della truppa di Max Allegri in campionato. Il paradosso del gol di Sturaro aiuta solo ad aumentare l’antologia di un pomeriggio irreale, da mettere da parte assieme all’assenza del leader Cristiano Ronaldo ed alla presenza di quel Paulo Dybala che Allegri voleva come nuovo acquisto per i mesi finali di campionato e che invece fatica a farsi largo come potrebbe. Un pomeriggio che allontana la Joya da un ruolo di protagonista, e che lo riassocia ai discorsi legati ad un divorzio possibile che a fine campionato potrebbe assumere contorni decisamente più concreti.