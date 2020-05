Juventus, una squadra di contropartite: da Perin in porta fino a Pjanic e Higuain

vedi letture

La Juventus ha una squadra intera da poter utilizzare per eventuali scambi sul mercato. Secondo Tuttosport sono molti i nomi che i bianconeri potranno utilizzare per arrivare agli accordi sperati per aggiornare la rosa di Sarri. In porta c'è virtualmente Perin, attualmente in prestito al Genoa che però rientrerà e potrà essere utilizzato negli scambi. In una ipotetica difesa a quattro da destra verso sinistra potrebbero essere schierati De Sciglio, Romero (ora in prestito al Genoa), Rugani e Luca Pellegrini (ora in prestito al Cagliari). A centrocampo, con Pjanic da considerare esubero vista la trattativa in corso col Barça per Arthur, ci sono anche Rabiot e Mandragora (per cui i bianconeri hanno un'opzione di riacquisto da far valere sull'Udinese). In attacco, insieme al sicuro partente Higuain, ci sono Mavididi (ora in prestito al Digione) e Pjaca (ora in prestito all'Anderlecht). Un'intera squadra che quando si apriranno le trattative ufficiali potrebbe permettere a Paratici di accelerare per nomi anche molto importanti come per esempio Milik, Chiesa o Jimenez.