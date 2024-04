Juventus, valutazioni in attacco: Greenwood e Zhegrova in lista. E al centro resiste Morata

Felipe Anderson è sfumato, già in accordo con il Palmeiras. E allora in casa Juventus proseguono le valutazioni legate agli esterni d'attacco. Sono due i nomi più caldi, stando a quanto raccontato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, ed entrambi non hanno mai giocato nella nostra Serie A.

Il primo è Mason Greenwood, 22 anni, attualmente in prestito al Getafe ma di proprietà del Manchester United con cui ha un contratto in scadenza nel 2025. In quest'annata in Spagna si è rilanciato dopo diversi problemi, dentro e fuori dal campo, in Premier League e può essere un'opzione importante in vista della prossima stagione.

Il secondo è Edon Zhegrova, attualmente in forza al Lille, già nel mirino di diversi club italiani nei mesi scorsi. Infine, per quanto riguarda il centro dell'attacco, un'alternativa spendibile è sempre Alvaro Morata, ancora legatissimo al mondo bianconero, chiosa la Rosea.