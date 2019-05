© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro giorni di riposo per la Juventus campione d'Italia. La squadra di Allegri inizierà la preparazione per l'ultima giornata della Serie A 2018/19 a Marassi contro la Sampdoria solo venerdì mattina.

Intervento per Joao Cancelo - Intanto, domani si sottoporrà a intervento chirurgico Joao Cancelo dopo l'infortunio rimediato ieri all'Allianz Stadium contro l'Atalanta: "Joao Cancelo si sottoporrà a un intervento chirurgico, per la riduzione della frattura delle ossa nasali, occorsa in seguito al trauma contusivo subito ieri in partita", si legge sul sito ufficiale.