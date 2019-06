Juventus, vicino De Ligt: commissione da 11 milioni per Raiola

© foto di Imago/Image Sport

Da Rai Sport arriva il punto relativo alla trattativa che dovrebbe portare alla Juventus il difensore dell’Ajax Matthijs de Ligt. Il club bianconero sta lavorando con l’Ajax e con l’agente Mino Raiola. Superata la concorrenza del Barcellona e del Paris Saint-Germain. Per la Juve investimento da 70 milioni più bonus all’Ajax, 11 milioni di commissione all’agente a 12 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni al calciatore. Raiola sta spingendo anche per l’inserimento di una clausola rescissoria che parta da 150 milioni di euro a scalare. Per questo motivo ancora non sarebbe arrivata l’ufficialità.