© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha comunicato, pubblicamente, l'intenzione di non chiudere altre trattative in questo mercato di gennaio dopo il colpo Kulusevski. Sottotraccia però, l'uomo mercato Fabio Paratici continua a valutare idee e possibili occasioni. Una di queste porta al nome di Layvin Kurzawa, terzino mancino di proprietà del PSG (su cui è forte l'Arsenal) che vedrà scadere il proprio contratto a fine anno. Secondo Sky Sport i bianconeri sono vicini a concludere l'affare, accogliendo il francese e mandando Mattia De Sciglio a Parigi. Da capire se ci sarà un conguaglio in favore della Vecchia Signora.