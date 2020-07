Kalinic e Perez lanciano la Roma al Mazza: 2-1 sulla SPAL al 45°

vedi letture

È la Roma a fare la gara in avvio di primo tempo cercando sopratutto Spinazzola sulla sinistra con la SPAL che si chiude e riparte cercando la corsa di Strefezza e D’Alessandro. E al 10° la squadra di Fonseca passa grazie a una zampata di Kalinic che approfitta di un errore di Letica su tiro non irresisibile di Pellegrini. Gol in un primo momento annullato per un sospetto fuorigioco del numero 7 giallorosso e poi concesso dopo una lunga attesa, oltre due minuti, grazie all’intervento del VAR. I padroni di casa provano a pungere sugli esterni, ma senza creare grattacapi a Pau Lopez. Più pericolosa invece la Roma con Cristante che in due occasioni va vicino al gol: prima viene chiuso in extremis dalla difesa estense, poi impegna Letica dal limite. Alla prima occasione nitida però gli estensi colgono il pari: lancio illuminante di Valdifiori per la testa di Cerri che stacca in maniera imperiosa su Kolarov e batte Pau Lopez al minuto 25. La risposta dei giallorossi arriva poco dopo prima con Kolarov e poi con Cristante che però non trovano lo specchio della porta emiliana.

Poco dopo la mezzora errore difensivo della Roma con Smalling che tocca troppo forte di testa per Lopez, il portiere in uscita non stoppa la palla e la regala a D’Alessandro che da posizione defilata cerca Cerri in mezzo. L’attaccante viene però anticipato al momento del tiro dall’intervento decisivo di Diawara. Al 38° tocca è però la Roma a tornare avanti grazie a una giocata di Carles Perez che salta due volte Reca – la prima in maniera fortunosa, la seconda di classe – prima di calciare da posizione defilata dentro l’area senza lasciare scampo a Letica.