Kalinic si prende la Roma: primi gol in giallorosso, Cagliari sotto 2-1 al 45'

La Roma è in vantaggio alla Sardegna Arena al termine di 45' molto piacevoli. I capitolini dominano nella prima parte ma passano in svantaggio per la rete di Joao Pedro. La squadra di Fonseca però si ritrova subito e ribalta il punteggio grazie alla doppietta di Kalinic.

Dominio giallorosso, ma passa il Cagliari - La Roma approccia benissimo la sfida e nei primi dieci minuti costruisce quattro nitide palle gol. I giallorossi sfruttano benissimo gli errori in fase di impostazione dei sardi e la velocità dei trequartisti, imprendibili per la difesa. Mkhitaryan e Under, in particolare, sembrano essere molto ispirati: è l'armeno il primo a saggiare i riflessi dell'ex Olsen con una bordata da posizione defilata. Poi si scatena il turco: prima serve Kalinic in profondità, ma Olsen è attento sul primo palo sulla conclusione del croato; poi brucia Klavan e scarica un gran sinistro che lo svedese riesce a deviare sulla traversa. La squadra di Maran sbanda pericolosamente ed è fortunata a non affondare, così a poco a poco prende fiducia e guadagna metri. Merito del gran lavoro soprattutto di Oliva e Nainggolan, ma anche delle scorribande di Pellegrini. Il Cagliari, a sorpresa, passa al 28': lancio del centrocampista sudamericano per Joao Pedro, che controlla e in un secondo conclude di controbalzo, scavalcando Pau Lopez con un pallonetto.

Risposta e doppietta - L'immeritato svantaggio scuote subito la Roma, che pareggia due minuti più tardi: cross di Kolarov dalla sinistra, Pellegrini sbaglia il rinvio e serve inavvertitamente Kalinic, bravo a segnare da due passi. Il croato, che non faceva gol da oltre un anno, si sblocca e nel finale ribalta il risultato, sfruttando al meglio lo straordinario lavoro di un immarcabile Mkhitaryan.