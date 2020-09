Kean rifiuta il Dortmund: vuole solo la Juventus. La punta aspetterà i bianconeri

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Moise Kean che è il primo obiettivo come attaccante di riserva per la Juventus. Cresciuto nelle giovanili bianconere, la Juventus vuole però il giocatore solo in prestito dall'Everton. Kean sarebbe felice di tornare a Torino, talmente tanto da aver stoppato la corte del Borussia Dortmund. La sua priorità è una nuova esperienza alla Juventus e finché ci sarà la possibilità, non valuterà altre strade.