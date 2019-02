© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Moise Kean, attaccante della Juventus, all'arrivo alla stazione di Firenze per partecipare allo stage dell'Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate dall'edizione online di Tuttosport. "Questo stage è molto importante come è molto importante qualsiasi chiamata con la Nazionale. Quagliarella? E' un grande attaccante, si può sempre imparare da giocatori come lui. L'Europeo Under 21? Mi alleno sempre per cercare di farmi trovare pronto. Giocare titolare con la maglia della Juventus? È sempre un sogno farlo. Il clima alla Juve è tranquillo, siamo consapevoli che stiamo facendo bene e che possiamo continuare a fare bene. Dybala deluso in panchina? E' normale, ma lui rimane sempre pronto per tutto", le parole dell'ex Verona.