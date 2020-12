Khedira esce allo scoperto: "A gennaio voglio lasciare la Juventus, ho bisogno di giocare"

vedi letture

"A gennaio voglio lasciare la Juve". Il centrocampista bianconero Sami Khedira esce allo scoperto e si sfoga in un'intervista concessa al quotidiano tedesco Bild: "Sono aperto a una nuova sfida sportiva. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio, lottando per i tre punti settimana dopo settimana. Questo è quello che non vedo l’ora di fare. Attualmente ho ancora molta forza ed energia, quindi non guardo all’estate del 2021, ma a dicembre e gennaio".

Si è parlato dello Stoccarda, la sua prima squadra tra i professionisti.

"Lo Stoccarda gioca in Bundesliga e non escludo nulla nel massimo campionato tedesco. Il mio ex club è su una buona e promettente strada".

Anche mister Ancelotti l'ha chiamata all'Everton.

"Parliamo al telefono e ci scriviamo, Carlo conosce la mia situazione. Potrei finire per giocare, però, in un club completamente diverso, anche fuori dall’Inghilterra".