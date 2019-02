Kjaer, Banega, Vazquez e André Silva: l'ItalSiviglia conquista l'Olimpico

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la figuraccia in Copa del Rey col Barcellona (sconfitta per 6-1 ed eliminazione), oltre al ko di Vigo e il pari casalingo con l'Eibar in Liga, non ci poteva sicuramente essere partita migliore per riportare in alto il morale del Siviglia di Pablo Machin: 1-0 sul campo della Lazio e qualificazione agli ottavi di Europa League molto più vicina.

Vincente e convincente, a tratti spumeggiante e sempre pericoloso in fase di ripartenza. Sarà (anche) per i demeriti della compagine di Inzaghi, troppo sconnessa e disorganizzata ieri sera tra i reparti, ma i biancorossi all'Olimpico hanno dato l'impressione di poter far male non appena volevano alzare i ritmi. E il gol del raddoppio - meritatissimo secondo le parole dell'allenatore dei nervionenses a fine gara - non è arrivato soltanto grazie a una prova sontuosa di Acerbi e a un po' di leggerezza sotto porta da parte degli attaccanti, vedi il contropiede finale di Vazquez.

Proprio l'ex Palermo, errore a parte, è stato tra i migliori in campo. Imprendibile col pallone tra i piedi e autentico faro della manovra insieme a Banega. L'ItalSiviglia, complici anche le chiusure provvidenziali di Kjaer (da applausi il salvataggio sulla linea dopo il tiro di Marusic nel primo tempo) e il peso offensivo di André Silva (vicinissimo al gol di testa), è così squadra da tenere seriamente d'occhio. Per la corsa Champions in Spagna (attuale quarto posto in classifica), ma anche per la vittoria finale di una Coppa che a Nervión ha da sempre un sapore speciale.