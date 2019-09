© foto di Imago/Image Sport

Liverpool favorita per la vittoria della nuova edizione della Champions League? Una risposta alla quale è stato lo stesso tecnico dei Reds Jurgen Klopp a rispondere durante la conferenza stampa di presentazione del match di domani contro il Napoli: "Se sentiamo il peso di dover vincere? No, nessun peso, non saprei neanche in cosa consiste, sono passati mesi ma ce lo chiedete in tanti. Non so se le squadre cambieranno modo di giocare. Il Napoli ha mantenuto la rosa intatta, ha aggiunto giocatori, ha avuto una buona stagione anche se non ha vinto il titolo, ora ha iniziato bene, ha aggiunto Manolas, il terzino destro (Di Lorenzo, ndr), ma sono già anni che cresce. Noi siamo gli stessi e pensiamo di migliorare. Il Napoli è una squadra testarda, gioca a calcio, penetra tra le linee ma gioca anche in contropiede, mi piace sempre guardarlo. Dovremo difendere bene, ma anche loro".