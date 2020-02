vedi letture

Klopp sicuro: "Juventus favorita per la Champions, ha una rosa mai vista prima"

Jurgen Klopp non ha dubbi: "La Juventus è la favorita per la Champions League". Intervistato da The Guardian, il tecnico del Liverpool ha parlato così della possibilità di rivincere il più ambito trofeo d'Europa anche in questa stagione: "Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca".

Le altre concorrenti?

"Anche la rosa del Bayern Monaco è importante e, se stanno tutti bene, il PSG è altrettanto incredibile. E non puoi mai tralasciare Barcellona o Manchester City. Non ho idea invece su dove possiamo arrivare noi, ma al momento non c'è nemmeno bisogno di pensarci perché dobbiamo concentrarci esclusivamente sull'Atletico. Quello che so, però, è che lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter battere i migliori. Non significa che lo rifaremo, ma che possiamo. Ci sono così tante squadre forti là fuori che devi essere pronto a lottare, poi è anche questione di fortuna, per vincere hai bisogno anche di quella", le parole dell'allenatore dei Reds al tabloid inglese.