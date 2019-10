Kluivert dopo la Nazionale: "Continuerò a mettermi in mostra alla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert, attaccante della Roma e della Nazionale olandese, non ha preso bene l'ennesima sostituzione nella partita di ieri della Nazionale U21 Orange contro i pari età della Norvegia: "Certo che ho pensato 'perché?' quando ho visto il tabellone della sostituzione - ha dichiarato a Fox Sport NL - Però sono scelte che devo accettare e andare avanti. Sono un professionista come tutti gli altri qui. Adesso tornerò a giocare per il mio club e farò di tutto per continuare a mettermi in mostra anche in chiave Nazionale".