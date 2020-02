vedi letture

Kluivert torna al gol dopo tre mesi: la concorrenza ora può aiutarlo a crescere

Justin Kluivert non segnava dal 28 novembre contro il Basaksehir, quasi tre mesi di assenza dai tabellini dovuti un po' dall'infortunio alla coscia che lo ha costretto a saltare ben 5 partite e dunque a rallentare la crescita che invece aveva mostrato proprio poco prima dello stop forzato. L'olandese è sempre stato una delle prime scelte di Fonseca, che lo ha alternato con gli altri esterni dandogli però sempre un discreto spazio per mostrare le proprie qualità.

Concorrenza utile - Con l'arrivo di Perez e con il recupero di alcuni compagni come Perotti per esempio, è aumentata la concorrenza nel suo ruolo e questo non può altro che essere un fattore positivo per farlo rendere al meglio. Il gol di stasera ha evidenziato come la lotta per il posto, abbia fatto riscattare qualcosa nella sua testa, anche perché la prestazione è stata positiva anche nel coinvolgimento durante tutto l'arco della gara. I suoi tagli offensivi, se coordinati con Mkhitaryan come nel caso di Gand, possono risultare un'arma in più non da poco, in un momento dove la Roma, a parte le 4 reti contro il Lecce, non riesce a trovare quella continuità di rendimento offensivo che ci si attenderebbe da tutta la qualità a disposizione di Fonseca. Adesso Kluivert si candida anche per un posto da titolare in Serie A contro il Cagliari. Dove ci sarà da correre, difendere e magari segnare, per continuare a crescere e non rischiare di bloccarsi di nuovo sul più bello.