Kolarov: "Chiuderò la carriera all'estero, non torno alla Stella Rossa"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Chiuderò sicuramente la mia carriera all’estero". Aleksandar Kolarov non ha intenzione di tornare in Serbia per l'ultima stagione da giocatore. Il terzino della Roma ha parlato di un suo eventuale (a questo punto da escludere) ritorno in patria ai microfoni di rts.rs: "La Stella Rossa è un grande club e ci ho giocato da bambino, ma non ho intenzione di tornare".