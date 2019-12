Kolarov sul tetto d’Europa e ora la Roma lavora al rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meglio di van Dijk e come Sergio Ramos. Il 2019 di Kolarov, almeno a livello statistico, è da incorniciare. E’ il difensore, insieme al capitano del Real Madrid, più prolifico dei 5 campionati top in Europa (considerando anche le coppe) con 10 gol. Addirittura due reti in più del pluricampione olandese del Liverpool. A 34 anni ha giocato 42 partite nell’anno solare in corso e in questa stagione è tra i calciatori a non aver saltato neanche un minuto in Serie A (1530). Fonseca solo una volta ha rinunciato al serbo ed è stato in Europa League nell’ultima gara del girone J contro il Wolfsberger. E pensare che in estate avrebbe dovuto lasciare la Roma dopo un finale di campionato difficile e con diversi battibecchi con compagni e tifosi. Il colloquio con il tecnico portoghese a fine giugno ha cambiato le carte in tavola e a suon di prestazioni ha costretto l’ex Shakhtar a schierare Spinazzola a destra, inizialmente acquistato per fare il titolare sulla fascia sinistra.

2020 - La sosta natalizia di questi giorni gli farà sicuramente bene a livello fisico e riposarsi ora diventa fondamentale in vista di un 2020 ricco di obiettivi da raggiungere. Se con la Roma è impegnato su tre fronti, a marzo sarà il momento della verità con la Nazionale. Per il prossimo Europeo ci sono ancora 4 posti a disposizione e uno di questi potrebbe essere della sua Serbia che sarà alle prese con i play off prima contro la Norvegia e poi, in caso di successo, con la vincente tra Scozia e Israele. Per quel momento Petrachi si augura di aver già chiuso il discorso rinnovo. Il contratto di Kolarov scade il prossimo giugno e dal primo febbraio sarà libero di firmare per un altro club. Le prossime settimane saranno dunque decisive con i giallorossi che sono pronti a mettere sul piatto un prolungamento di un anno con opzione per il secondo (fino al 2022) a 3 milioni netti a stagione. D’altronde la volontà del terzino è chiara. “Voglio giocare altri 4 anni” ha detto non molto tempo fa e la Roma è pronta ad accontentarlo almeno fino a suoi 37 anni quando poi vorrebbe proporgli anche una carica dirigenziale. Quella, però, è un’altra storia: adesso a Kolarov importa solo del campo.