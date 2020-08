Koulibaly saluta Callejon: "Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti"

"Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio". Kalidou Koulibaly ha voluto salutare così José Maria Callejon, l'esterno spagnolo che non ha rinnovato il contratto con il Napoli. Il senegalese ha postato sul proprio profilo Twitter una foto altamente simbolica: lo "splendido abbraccio" di cui parla è il momento appena dopo il gol realizzato all'Allianz Stadium contro la Juve.