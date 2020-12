Kozminski esalta il connazionale Zielinski: "Con Gattuso è diventato un fuoriclasse"

Marek Kozminski, ex fra le altre di Brescia e Udinese e oggi vice presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a Radio Kiss Kiss della crescita di Piotr Zielinski: "Nelle ultime settimane sta diventando un leader, non solo del Napoli. Può fare molto di più. Lo vediamo segnare, creare e soprattutto essere costante. Adesso è un giocatore maturo. In passato dicevamo che aveva classe, colpi, ma non era ancora un fuoriclasse. Invece oggi possiamo dire tranquillamente che Zielinski è un fuoriclasse. Sa fare tutto dal punto di vista calcistico, ma gli mancava qualcosa in fatto di grinta. Gattuso ha trasferito questa dote a Piotr e grazie a lui il giocatore è cresciuto".