Krause apre ai talenti americani al Parma: "Chissà che qualcuno non vesta la nostra maglia..."

"Ho amato vedere la nazionale americana ieri. È stato bello vedere tutti i giovani talenti. Mi chiedo se a qualcuno di loro piacerebbe vivere (e giocare) in Italia". Altro giro, altro tweet del presidente del Parma Kyle Krause, che sul suo profilo ha commentato così la gara giocata ieri dalla sua Nazionale, 1-1 in amichevole contro il Galles.

Il numero uno gialloblù ha aperto sensibilmente le porte ai giovani talenti americani, che proprio negli ultimi anni stanno iniziando a imporsi anche in Europa e in futuro potrebbero così vestire la maglia del club ducale.



I loved watching the #USMNT yesterday. It was great to see all the young talent. I wonder if any of them would like to live (& play) in 🇮🇹? 🤔💛💙 https://t.co/n0egLItRcW

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) November 13, 2020