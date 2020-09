Krause nel pre-gara di Parma-Napoli: "Un sogno diventato realtà. Obiettivo salvezza"

Kyle Krause, nuovo presidente del Parma, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli, la sua prima gara da numero uno del club gialloblù: "E' molto emozionante, sono un po' nervoso e non vedo l'ora di vedere la partita di oggi e iniziare questa nuova stagione. Quest'anno l'obiettivo è la salvezza, ma poi cercheremo di migliorarci anno dopo anno".

Krause poi sul suo profilo twitter ha pubblicato una foto direttamente dal terreno di gioco del Tardini: "La mia prima partita, la mia prima formazione iniziale, che momento! Adesso giochiamocela. E ancora: "Oggi è stato un sogno diventato realtà. Grazie Parma per avermi accolto, grazie Parma Calcio per avermi accettato".

Today was a dream come true. Thank you #Parma for welcoming me, thank you @1913parmacalcio for accepting me.

Being your president is the privilege of a lifetime. #ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/4DXesTVjfB

