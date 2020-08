Krejci: "Non c'era posto per me al Bologna, per questo ho deciso di cambiare squadra"

L'ormai ex Bologna Ladislav Krejci, tornato allo Sparta Praga, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Resto del Carlino: "Ho parlato con Mihajlovic e Bigon, entrambi mi hanno detto che sarebbero stati contenti se fossi rimasto ma che non ci sarebbe stato posto per me tra i titolari. Non è questo che volevo per me, sono nel pieno della mia carriera e non avevo più voglia di sedermi in panchina. Quando non giochi il calcio smette di piacerti. Sono stato benissimo a Bologna, aver giocato 4 stagioni in serie A è come aver preso una laurea all'università della tattica".