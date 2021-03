Krejci è la stella della R.Ceca U21: "Battiamo l'Italia. E non scambio la maglia con nessuno"

vedi letture

Ladislav Krejci dello Sparta Praga è la giovane stella della mediana della Repubblica Ceca che domani gioca contro l'Italia nella prima gara della fase a gironi dell'Europeo Under 21. "Gli azzurri sono una Nazionale di qualità ma sarà una gara importante da vincere: lo scenario perfetto sarebbe vincere le prime due gare". Krejci ha segnato 5 gol nel turno qualificatorio. "Ora ne ho tre in serbo per il girone -ride il mediano-. Con lo Sparta ho sfidato il Milan, scambiando la maglia proprio con Tonali. E non vedo l'ora di giocare l'Europeo e di sfidare Nazionali così forti. Ma qui non ne scambio nessuna: sono le mie prime della Nazionale col mio nome, le porterò tutte a casa a Brno".