© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista a JTV, Dejan Kulusevski ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da juventino senza però scordare anche il presente che lo legherà fino all'estate al Parma. "Sono a Parma da sei mesi ma è casa, tutti i compagni mi aiutano, sono fortunato ad avere compagni e un mister così che crede tanto in me. La Juventus... E' una della più grandi del mondo, quando inizi a giocare vuoi giocare per la Juventus: quando ho avuto la possibilità di venire qui, non ci ho neanche pensato. Un messaggio per i tifosi? Il primo è per quelli del Parma: sto già pensando alla gara di lunedì, per giocare e migliorare come fatto in questi sei mesi. A quelli della Juventus dico che da luglio darò tutto, in allenamento, in partita, voglio migliorare e far contenti i ragazzi".