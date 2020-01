Kulusevski è della Juve, la scheda del club. Sette assist, come Sancho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa la scheda della Juventus di Dejan Kulusevski, annunciato ufficialmente dalla società bianconera. "Cresciuto in Svezia, viene notato dall’Atalanta, che lo inserisce nel suo settore giovanile, e che nella scorsa stagione lo schiera in 4 occasioni in Serie A. Ma è nel campionato in corso che si accendono i riflettori su Dejan, che in prestito al Parma si fa notare per le sue doti tecniche, di visione di gioco, oltre che fisiche. E per i numeri: a settembre segna la sua prima rete, contro il Torino (partita in cui mette a reperto anche un assist), e in totale colleziona 17 presenze e 4 gol in Serie A, oltre che 2 apparizioni in Coppa Italia. Tanto per focalizzare il suo talento: Dejan è il più giovane giocatore con più di tre reti all'attivo nei cinque maggiori campionati europei 2019/20 e, sempre nei campionati top 5 nel Vecchio Continente, solo due giocatori nati dopo il 1/1/1999 hanno servito almeno sette assist: Dejan Kulusevski e Jadon Sancho".