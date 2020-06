Kumbulla e Faraoni uomini mercato, in attesa di Juric e Veloso. Il punto sul Verona

Senza paura di esser smentiti, possiamo dire che il Verona è una delle più belle rivelazioni dell’intero campionato di Serie A. Non solo per l’invidiabile classifica che Juric e i suoi ragazzi si sono saputi costruire prima dello stop per emergenza Coronavirus. La scorsa estate, alla vigilia del ritorno in A, il comparto mercato scaligero ha dovuto fare i salti mortali per costruire una squadra all’altezza. I dubbi a inizio stagione erano presenti, fra tifosi e addetti ai lavori, ma il campo ha dato pienamente ragione al presidente Setti, al ds D’Amico e a tutti i loro più stretti collaboratori. E in estate, con tante cessioni già messe in ponte, ci sarà grande curiosità per capire se la strada imboccata solo pochi mesi fa potrà dare ancora soddisfazioni.

Amrabat, Rrahmani e gli altri - Un paio di cessioni di spicco sono già state sistemate: Sofyan Amrabat sarà un giocatore della Fiorentina, Amir Rrahmani del Napoli. Nei prossimi mesi poi, una volta chiusa la stagione, altri potrebbero seguirli: il principale indiziato non può che essere Marash Kumbulla, splendente prodotto del settore giovanile seguito da mezza Europa: Inter, Juventus, Lazio, Chesea e Borussia Dortmund, fra le altre. La richiesta parte da 25 milioni, ma alla luce della prevedibile asta si potrebbe arrivre a 30. Con lui anche Davide Faraoni: l’esterno ha finalmente trovato la continuità di impiego e di prestazioni che da tempo cercava e ora è pronto al grande salto, con la Lazio in prima fila per il suo cartellino.

Il futuro di Juric e il rinnovo di Veloso - Partiamo dal centrocampista: al Bentegodi sta vivendo una seconda giovinezza, per questo il matrimonio continuerà. Nelle prossime settimane è atteso il rinnovo del contratto in scadenza. Chiusura col tecnico Juric, demiurgo di quella squadra omogenea e organizzata che è il Verona: ovviamente la società vorrebbe proseguire con lui. Ma chissà che l’ottima stagione scaligera non abbia fatto breccia nei cuori di squadre più blasonate, italiane o estere.