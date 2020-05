Kumbulla: "Oggi i tre difensori più forti al mondo sono Van Dijk, Sergio Ramos e De Vrij"

vedi letture

"Da ragazzino mi è sempre piaciuto Chiellini per la cattiveria agonistica che mette in partita". A parlare è Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona che quest'oggi ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Sportweek'. Il calciatore albanese nel corso del botta e risposta ha detto quali, a suo avviso, sono oggi i tre difensori al mondo più forti: "Per me sono Van Dijk, Sergio Ramos e De Vrij. Del primo vorrei la forza fisica: è devastante soprattutto nei duelli aerei. Del centrale del Real vorrei l'’esperienza e la garra che mette in partita. Di quello dell’Inter vorrei la lettura delle azioni: capisce prima dove può finire la palla".