© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel conferma: Paris Saint-Germain e Juventus stanno lavorando seriamente allo scambio Kurzawa-De Sciglio sulla fascia. "Ho già dato il mio benestare a questo scambio - ha ammesso in conferenza stampa il tecnico del PSG - , ma non c'è ancora nulla di deciso tra i club. Ci sono discorsi aperti e la situazione non è ancora chiara, ecco perché Layvin Kurzawa non sarà nel gruppo dei convocati per Lille". Il laterale classe 1992 non prenderà dunque parte alla trasferta di domani, in attesa della possibile fumata bianca per il suo trasferimento a Torino.