Kvara: "Dopo la Juve ho capito che saremmo diventati campioni. Giorno più bello della mia vita"

Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato anche della figura di Diego Armando Maradona e del momento in cui ha capito che il suo Napoli avrebbe vinto lo Scudetto lo scorso anno:

"Maradona è stato uno dei giocatori migliori della storia del calcio. Penso che sia pazzesco che ci siano persone che mi paragonano a lui o che cercano di farlo. Per me è un piacere ovviamente e sono felice di tutto questo. Quando giochi nella squadra in cui giocava Maradona è un piacere. Prima di venire qui mio padre mi diceva sempre che Maradona era il migliore di sempre, era il suo idolo.

I tifosi mi motivano perché quando vedi la loro passione e la loro voglia di vincere, vuoi vincere per loro, a volte ne hai bisogno. Ti danno un'energia che non puoi trovare altrove. Dopo la vittoria in casa della Juventus sapevamo che eravamo a un passo dal diventare campioni d'Italia, tutti i tifosi gridavano e cantavano all'aeroporto, è qualcosa che non puoi immaginare, una cosa troppo bella, una delle migliori che mi sia mai capitate. Fu il giorno più bello della mia vita", ha concluso l'attaccante georgiano del Napoli.